Разумков залишить пост глави партії "Слуга народу": офіційна заява

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив покинути пост глави партії "Слуга народу".

Відповідну заяву він зробив на брифінгу 1 жовтня. Рішення має бути ухвалено на з'їзді партії, передає ATR.

Це він пояснив тим, що очолювати одночасно і парламент, і партію, "некоректно".

"Що стосується моєї позиції – це точно. Ми про це говорили й раніше. Думаю, що будуть зміни в керівництві партії, мінятиметься і її статут, і, можливо, я обійматиму іншу посаду в партійній структурі", – повідомив Разумков.

Дмитро Разумков покине пост голови "Слуги народу" Facebook Дмитро Разумков

Партійний з'їзд, на якому обговорять призначення нового глави, пройде в жовтні.

Як писав OBOZREVATEL, про зміну голови в "Слузі народу" повідомили 30 вересня. Одночасно з цим стало відомо, що на зборах партія збирається "вдосконалити статут політсили".

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