Разумков підписав закон про створення Офісу генпрокурора: що далі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 23 вересня підписав закон про створення Офісу генпрокурора.

Відповідна інформація вказана на сайті парламенту у законопроєкті №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури".

Тепер документ переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Головними змінами документа є:

побудова після проведення атестації прокурорів нової структури органів прокуратури: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

Генпрокурор отримає право ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури;

Ліквідація військових прокуратур, але при цьому встановлення права генпрокурора в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

Зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.

Перетворення Національної академії прокуратури України на Тренінговий центр прокурорів України.

Підвищення базового посадового окладу прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Встановлення обмеження у розмірі 25% для максимального розміру премії прокурора за підсумками року.

Прокурори, які на день набуття чинності Закону обіймають посади прокурорів у ГПУ, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах тільки у разі успішного проходження ними атестації.