Разумков підписав закон про створення Офісу генпрокурора: що далі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 23 вересня підписав закон про створення Офісу генпрокурора.
Відповідна інформація вказана на сайті парламенту у законопроєкті №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури".
Тепер документ переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Дмитро Разумков
24 канал
Головними змінами документа є:
побудова після проведення атестації прокурорів нової структури органів прокуратури: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.
Генпрокурор отримає право ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури;
Ліквідація військових прокуратур, але при цьому встановлення права генпрокурора в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.
Зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.
Перетворення Національної академії прокуратури України на Тренінговий центр прокурорів України.
Підвищення базового посадового окладу прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Встановлення обмеження у розмірі 25% для максимального розміру премії прокурора за підсумками року.
Прокурори, які на день набуття чинності Закону обіймають посади прокурорів у ГПУ, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах тільки у разі успішного проходження ними атестації.
Атестації не поширюється на прокурорів САП. У разі неуспішного проходження атестації прокурор звільняється.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи.
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