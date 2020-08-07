Разумков переїхав у новий маєток під Києвом. Фото

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков переїхав у маєток на околиці Києва, в селі Софіївська Борщагівка.

Раніше глава парламенту проживав у будинку в селі Здорівка Київської області, пише "Страна". Новий будинок нардепа розташований на центральній вулиці з розвиненою інфраструктурою. Поруч розташовані супермаркети, спортзали, салони краси тощо.

"Раніше фасади були жовті, але пів року тому колір оновили, та й дах перестелили. Поставили будку для охорони тоді ж, але чергувати там недавно стали. А на кілька тижнів назад постелили "лежачих поліцейських" біля його хвіртки, щоб водії не ганяли повз", – розповіли сусіди Разумкова.

Будинок Разумкова під Києвом (Страна)

Крім будинку для охорони, на стовпах поруч із будинком встановили камери відеоспостереження.

Згідно з документами, двоповерховий будинок площею 492 квадратних метри і коштував на момент купівлі приблизно 3 млн грн. Ще майже 650 тисяч гривень Разумков заплатив за 10 соток землі навколо. Це домоволодіння він придбав у 2016-му, коли ще не був політиком, пише видання.

Будинок Разумкова до і після ремонту (Страна)

Документи (Страна)

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер ВР Дмитро Разумков розповів, чи володіє його родина мережею ломбардів.