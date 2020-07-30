Разумков озвучив три умови виборів у ОРДЛО

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть бути проведені тільки за певних умов.

За його словами, якщо є хоча б найменша можливість провести вибори в ОРДЛО, це необхідно зробити, проте не для політичного піару, повідомили на сайті ВР.

"Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення і безпеки – це три головні позиції, без яких неможливе проведення будь-яких виборів", – сказав Разумков.

Він підкреслив, що вибори не варті того, якщо життя і здоров'я людей таким чином наражається на небезпеку.

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський дійсно змінився за рік перебування при владі.