Разумков озвучив три умови виборів у ОРДЛО
Дмитро Разумков. file.liga.net
Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть бути проведені тільки за певних умов.
За його словами, якщо є хоча б найменша можливість провести вибори в ОРДЛО, це необхідно зробити, проте не для політичного піару, повідомили на сайті ВР.
"Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення і безпеки – це три головні позиції, без яких неможливе проведення будь-яких виборів", – сказав Разумков.
Він підкреслив, що вибори не варті того, якщо життя і здоров'я людей таким чином наражається на небезпеку.
Як писав OBOZREVATEL раніше, глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський дійсно змінився за рік перебування при владі.