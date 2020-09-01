Разумков оцінив скандальні пропозиції Фокіна та Кравчука щодо Донбасу

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков запевнив, що позиція парламенту щодо майбутнього Донбасу не йде у розріз із національними інтересами держави.

Так політик відреагував на скандальні пропозиції голови української делегації ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука, а також його заступника Вітольда Фокіна. Під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради Разумков наголосив, що вибори в ОРДЛО можуть відбуватися лише за українськими законами.

"Листа Фокіна не було, це не до кінця правильно трактована відповідь. Було звернення в інтерв'ю його, де він говорив, що якщо Верховна Рада не ухвалить якихось рішень, то це буде означати, що вона не піклується про мир і безпеку на території держави. Я думаю, що Верховна Рада робила, робить і робитиме, доводила, доводить і доводитиме, що працює в інтересах українського суспільства та держави й ухвалюватиме рішення, винятково спираючись на ці позиції", – запевнив Разумков.

Також він висловив задоволення позицією голови Офісу президента Андрія Єрмака. За словами спікера, вона абсолютно збігається з позицією Верховної Ради та багатьох депутатів від різних політичних сил.

"Я є стовідсотковим прибічником того, що вибори треба проводити за найменшої можливості, якщо це можна зробити, на всій території держави. Але якщо це не можна зробити, якщо це вибори будуть без виборів, якщо це буде не за українським законодавством, якщо це буде не волевиявлення, а призначення, то це не вибори. Я думаю, що це навряд може відбутися", – переконаний Разумков.

Говорячи про звернення Кравчука щодо потреби проведення виборів в ОРДЛО вже цієї осені, голова Верховної Ради також висловив думку, що цей крок не буде здійснено.

"Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада не пізніш як за 90 днів оголошує вибори. Ми це зробили, відповідна постанова була ухвалена Верховною Радою. І сьогодні внести в неї зміни – це фактично створити колізію, яку я особисто не до кінця розумію, як треба буде виправляти. Адже це може призвести до того, що під сумнів буде поставлено легітимність організації виборів на всій іншій території нашої держави", – пояснив Разумков.

"Тому станом на сьогодні таких ініціатив від суб'єктів законодавчої ініціативи поки що не надходило. І я не певен, що вони найближчим часом з'являться. А далі подивимося", – підсумував він.

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