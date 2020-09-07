Разумков оцінив шанси розпуску Ради Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков готовий виконати можливе рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Як заявив спікер в інтерв'ю "Українським новинам", якщо для розпуску Ради будуть конституційні підстави, то він, як і будь-який інший законослухняний громадянин, буде їх виконувати.

"Але я впевнений, що порушувати Конституцію також ніхто не буде, тому будемо виходити з реалій. Станом на сьогодні таких підстав немає. Чи з'являться вони завтра або через місяць, я, на жаль, не можу Вам відповісти. Або не з’являться і нова каденція буде через 4 роки. Подивимось", – зазначив Разумков.

За його словами, підстави для дострокового припинення повноважень парламенту чітко виписані в Конституції.

"Станом на сьогодні жодна з них, на мій погляд, не може бути застосована до чинної Верховної Ради України. Коаліція є, ми працюємо більш ніж регулярно, уряд працює. Жодних підстав для дострокового припинення повноваження я поки що не бачу. Сподіваюся, що вони не з'являться", – підкреслив спікер.

Він додав, що ефективність роботи народних депутатів є різною.

"Бувають дні, коли ми ухвалюємо все дуже швидко, якісно, оперативно, а бувають важкі дні. Це залежить і від законопроєктів, які виносяться в зал. По-різному буває, життя мінливе, сьогодні вам легше, завтра може бути настрій інший. Але ви розумієте, настрій не повинен впливати на Конституцію і закони. Вони для того й написані, щоб працювати незалежно від того, який у вас настрій", – вважає Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість у Верховній Раді за рік роботи в турборежимі ухвалила менше законів, ніж попередники – нардепи 8-го скликання.