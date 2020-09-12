Разумков оцінив можливість розпуску Ради і перестановок у Кабміні

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок в Кабінеті міністрів, а ВР допрацює до кінця скликання.

Про це він заявив в ефірі NewsOne в суботу, 12 вересня. При цьому він визнав теоретичну можливість того, що відбудуться ротації в економічному блоці.

"Теоретично можливо (ротації в Кабміні – Ред.). Це може бути ініційовано навіть одним народним депутатом, а зал буде визначатися: підтримати чи відхилити цю пропозицію", – сказав Разумков.

Спікер Ради заявив про марні очікування кардинальних перестановок у всьому Кабміні найближчим часом.

"Не думаю, що ми найближчим часом будемо бачити глобальну ротацію в Кабінеті міністрів. Колеги виступали з критикою деяких міністрів. З чимось я можу бути згоден, з чимось, я думаю, ні", – пояснив він.

Разумков також вважає, що парламент ІХ скликання допрацює до кінця своєї каденції. За його словами, на сьогоднішній день немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання парламенту.

"Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна рада, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що готовий виконати можливе рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

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