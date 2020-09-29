Разумков оцінив можливість проведення виборів в ОРДЛО

Верховна Рада не має можливості внести зміни до постанови про місцеві вибори в Україні, щоб їх можна було призначити на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив спікер парламенту Дмитро Разумков (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, питання про внесення змін до вже ухваленої постанови на засіданні фракції "Слуги народу" не обговорювалося, у порядку денному найближчого пленарного тижня воно теж не стоїть.

"Внесення змін до цієї постанови сьогодні неможливо, оскільки в Україні місцеві вибори оголошуються не пізніше, ніж за 90 днів до їхнього проведення", – сказав Разумков.

Крім того, додав він, зміни в уже ухвалений документ можуть поставити під сумнів всю виборчу кампанію.

Також Разумков зазначив, що ВРУ зробить все можливе, щоб голосування 25 жовтня в Україні пройшло безпечно, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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