Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков посварився з нардепами після голосування за призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою.

Він почав говорити про те, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, поспішає. Цієї миті хтось із параламентарів перебив Разумкова й вигукнув, що главі держави час іти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думаю, що президент сам розбереться, що йому робити. Дякую!" – огризнувся у відповідь Разумков, заступаючись за Зеленського.

Дмитро Разумков Скриншот відео

Новина оновлюється.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!