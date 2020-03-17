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17 березня • оновлено в 10:48
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Разумков огризнувся в Раді, заступаючись за Зеленського

2.6т
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Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков посварився з нардепами після голосування за призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою.

Він почав говорити про те, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, поспішає. Цієї миті хтось із параламентарів перебив Разумкова й вигукнув, що главі держави час іти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думаю, що президент сам розбереться, що йому робити. Дякую!" – огризнувся у відповідь Разумков, заступаючись за Зеленського.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скриншот відео

Новина оновлюється.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Ірина Венедиктова Володимир Зеленський Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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