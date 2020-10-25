Разумков не взяв участі в опитуванні Зеленського

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков проголосував на місцевих виборах, проте не взяв участь у всеукраїнському опитуванні, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє "Укрінформ", голова парламенту не брав участі в опитуванні в зв'язку з відсутністю волонтерів на виборчій дільниці № 800982 по вулиці Тургенєвській 71 у Києві.

"Ні, не відповідав на п'ять питань (Президента – Ред.). Як би я відповів? Думаю, це ж теоретично закрите опитування, але буде практика – будемо про це говорити", – сказав Разумков.

Також нардеп зазначив, що не буде навмисно шукати волонтерів, щоб відповісти на п'ять запитань від Зеленського.

"На жаль, немає. Мені є чим зайнятися. Я ще попрацюю сьогодні", – підкреслив він.

Нагадаємо, що в неділю, 25 жовтня, розпочалосся всеукраїнське опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.