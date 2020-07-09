Разумков назвав "винних" у падінні рейтингу Зеленського

На падіння рейтингу української влади вплинули пандемія коронавірусу й економічна криза.

Про це в інтерв'ю виданню "Страна" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він зазначив, що зниження рейтингу влади – стандартний процес.

"Питання в швидкості цього зниження і в тому, як це пов'язано з подіями, які відбуваються в країні. Однозначно коронавірус і економічна криза не додають рейтингу нікому: ані Раді, ані президенту, ані Кабміну", – зазначив політик.

Також він визнав, що на падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського та його команди вплинули "скандали і помилки".

Водночас Разумков зазначив, що оцінка діяльності до "зеленої" влади не тільки знижувалася.

"Кілька разів підйом рейтингу при владі був. Наприклад, на початку року і на початку пандемії коронавірусу. Найвищі показники були в вересні минулого року", – сказав спікер.

Він додав, що як політтехнолог спокійно ставиться до цих соцопитувань, а як глава Верховної Ради повинен враховувати їх у роботі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг Володимира Зеленського впав до історичного мінімуму. З вересня 2019 року по червень 2020 він знизився c 56,1% до 25,3%