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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Разумков назвав терміни першого засідання нової Ради

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Нова Верховна Рада України IX скликання може провести перше засідання в кінці серпня – початку вересня 2019 року. Це пов'язано з можливим затягуванням підбиття підсумків позачергових виборів народних депутатів.

Таку інформацію оприлюднив голова президентської партії "Слуга народу", кандидат у нардепи Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що десь кінець серпня – початок вересня. Оптимістичним є варіант, як пропонував президент, – 24-го (серпня, на День незалежності України. – Ред.). Але подивимося, як будуть розгортатися події. Якась остаточна дата не визначена", – сказав він.

Разумков додав, що все залежатиме від Центральної виборчої комісії, коли вони дорахують голоси.

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Верховна Рада

Верховна Рада

"Справедливості заради потрібно відзначити, що сьогодні є ризики того, що йдуть суди, і процес може бути максимально затягнутий", – зазначив політик.

При цьому він підкреслив, що це – об'єктивна реальність, а не спроба з боку ЦВК затягнути процес.

"Це пов'язано з реальними проблемами, які відбуваються на округах – йде перерахунок голосів, судові розгляди", – сказав Разумков, додавши, що робоча група приступить до підготовки першого засідання новообраного парламенту після оголошення результатів позачергових виборів народних депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила сподівається провести перше засідання нової Верховної Ради вже в серпні.

Нагадаємо, що, згідно з Конституцією України, новообраний парламент повинен провести своє перше засідання "не пізніше, ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів", тобто до 9 вересня включно.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Верховна Рада України ЦВК
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