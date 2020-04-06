Позачергове засідання Ради може відбутися в четвер або в п'ятницю (9-10 квітня).

Про це 6 квітня в ефірі одного з українських телеканалів повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що цього тижня також буде позачергове засідання Верховної Ради України. Я думаю, що це буде відбуватися ближче до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо, п'ятниця", – сказав Разумков.

Він додав, що проведення засідання багато в чому буде залежати від роботи профільних комітетів.

Раніше в "Слузі народу" заявляли, що засідання може відбутися в середу, 8 квітня. Відомо, що депутати й уряд ведуть роботу над змінами до держбюджету України на 2020 рік та над пакетом законопроєктів про пільги для бізнесу.

Дмитро Разумков LIGA.net

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський назвав одним з найважливіших завдань влади вирішити проблему з підтримкою малого і середнього бізнесу в Україні.

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