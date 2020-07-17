Разумков категорично висловився про федералізацію України

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив сумніви, що сьогодні в парламенті існують ініціативи для змін до Конституції країни щодо її федералізації.

Про це Разумков сказав в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1. Так, він зазначив, що, ймовірніше, у Верховній не знайшлося б достатньої кількості голосів для переходу України від унітарного державного устрою до федеративного, якби такі передумови були.

"Я не думаю, що сьогодні в парламенті є такі, по-перше, течії переходу до федералізації. А по-друге, що є під це, скажімо так, голоси. Якби навіть така ініціатива була", – сказав Разумков.

Нагадаємо, на федералізації України наполягає Кремль і деякі українські проросійські політичні сили. У червні глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська влада розробила загальну стратегію по відношенню до мерів, яка спрямована на недопущення федералізації країни.

Раніше, в грудні 2019 року, президент України Володимир Зеленський, за підсумками зустрічі лідерів "нормандського саміту", підкреслив, що Україна є унітарною державою, і її федералізація неможлива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада відклала розгляд проекту постанови про створення і ліквідації районів у Україні.

Також під стінами парламенту пройшов мітинг представників Асоціації міст України, які були обурені можливим районуванням областей.