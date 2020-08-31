Разумков категорично відповів на ідею Фокіна про амністію терористів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна навряд чи "піде окремим шляхом" в питанні амністії терористів на Донбасі.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", Разумков прокоментував журналістам слова першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про можливу повну амністію учасників незаконних військових формувань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Повна амністія... Є військовий злочин, який ні в одній державі світу не підлягає амністії. Це реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом", – зазначив він.

За словами спікера, випадки інших злочинів на Донбасі необхідно обговорювати і знаходити конкретні приклади того, що відбувалося, і виходити з того, що робила конкретна людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вітольд Фокін запропонував піти з Росією на компроміс заради виконання Мінських угод.

"Якщо ми погодимося з їхньою вимогою загальної амністії, вони, думаю, підуть нам назустріч і відмовляться від вимоги міняти Конституцію для спецстатусу", – зазначив він.

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