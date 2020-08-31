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Разумков категорично відповів на ідею Фокіна про амністію терористів

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
3,4 т.
Разумков прокоментував заяву Фокіна

Разумков прокоментував заяву Фокіна.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна навряд чи "піде окремим шляхом" в питанні амністії терористів на Донбасі.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", Разумков прокоментував журналістам слова першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про можливу повну амністію учасників незаконних військових формувань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Повна амністія... Є військовий злочин, який ні в одній державі світу не підлягає амністії. Це реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом", – зазначив він.

За словами спікера, випадки інших злочинів на Донбасі необхідно обговорювати і знаходити конкретні приклади того, що відбувалося, і виходити з того, що робила конкретна людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вітольд Фокін запропонував піти з Росією на компроміс заради виконання Мінських угод.

"Якщо ми погодимося з їхньою вимогою загальної амністії, вони, думаю, підуть нам назустріч і відмовляться від вимоги міняти Конституцію для спецстатусу", – зазначив він.

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УкраїнаВійна на ДонбасіДонбасВерховна Рада УкраїниВітольд ФокінДмитро Разумков
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