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24 вересня • оновлено в 06:37
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Разумков і міністри записали незвичайні відеозвернення: опубліковані ролики

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і кілька міністрів нового Кабінету міністрів України записали відеозвернення жестовою мовою.

Ролики присвячені Міжнародному дню жестових мов, який відзначався 23 вересня. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у них чиновники закликали до порозуміння і обіцяли сприяти розвитку жестової мови в Україні.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скріншот із відео

Крім Разумкова, відеозвернення презентували міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр економічного розвитку Тимофій Милованов, міністр освіти Анна Новосад, міністр соціальної політики Юлія Соколовська та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський у свіжому відео звернувся до українців з проханням телефонувати на гарячу лінію НАБУ, якщо їм пропонують хабар або "відкат".

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Особи
Дмитро Разумков Вадим Пристайко Олексій Оржель Ганна Новосад Юлія Соколовська Тимофій Милованов Денис Малюська
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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