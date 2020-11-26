Разумков, хворий на COVID-19, розповів про свій стан і проблеми в Раді

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Разумков, хворий на COVID-19, розповів про свій стан і проблеми в Раді

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков який захворів на COVID-19, сказав, що після лікування відчуває себе вже краще, але результат тесту на коронавірус все ще "позитивний".

Про це він повідомив в Facebook , відзначивши, що продовжує роботу дистанційно та готується до пленарних засідань в парламенті.

"Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах і відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що на наступному тижні вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи", – сказав спікер ВР.

Також Разумков розповів, які питання мають намір розглянути в Раді.

"Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду. Робоча група з врегулювання цього питання, утворена Парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них - повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації", – додав політик.

Крім того, Кабінет міністрів вже підготував проєкт бюджету на 2021 рік, який повинен бути прийнятий найближчим часом.

Разумков, хворий на COVID-19, розповів про свій стан і проблеми в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада стало відомо, що спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заразився коронавірусов.

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