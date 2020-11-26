Разумков, хворий на COVID-19, розповів про свій стан і проблеми в Раді

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков який захворів на COVID-19, сказав, що після лікування відчуває себе вже краще, але результат тесту на коронавірус все ще "позитивний".

Про це він повідомив в Facebook , відзначивши, що продовжує роботу дистанційно та готується до пленарних засідань в парламенті.

"Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах і відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що на наступному тижні вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи", – сказав спікер ВР.

Також Разумков розповів, які питання мають намір розглянути в Раді.

"Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду. Робоча група з врегулювання цього питання, утворена Парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них - повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації", – додав політик.

Крім того, Кабінет міністрів вже підготував проєкт бюджету на 2021 рік, який повинен бути прийнятий найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада стало відомо, що спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заразився коронавірусов.

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