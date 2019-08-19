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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Разумков, Беленюк, Зінкевич та інші: ЦВК пустила в Раду ще 93 нардепів

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Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами ще 93 переможців липневих позачергових виборів до парламенту.

Про це повідомила пресслужба ЦВК у понеділок, 19 серпня. З них 47 були зареєстровані, пройшовши за списками партій, а решта 46 – переможці в мажоритарних округах.

Від "Слуги народу" в Раді зареєстрували 38 "списочників": Разумкова Д.О. – включеного до виборчого списку під № 1, Янченко Г.І. – № 5, Федорова М.А. – № 6, Ткаченка О.В. – № 9, Беленюка Ж.В. – № 10, Радуцького М.Б. – № 18, Гетманцева Д.О. – № 20, Кальченка С.В. – № 24, Чернєва Є.В. – № 26, Сушка П.М. – № 28, Діденко Ю.О. – № 32, Ананченка М.О. – № 34, Коваленко А.М. – № 35, Кривошеєва І.С. – № 37, Ковальова А.В. – № 45, Третьякову Г.М. – № 54, Володіну Д.А. – № 65, Гринчук О.А. – № 67, Сову О.Г. – № 70, Мулика Р.В. – № 73, Брагара Є.В. – № 76, Салійчука О.В. – № 79, Клочка А.А. – № 83, Кабанова О.Є. – № 87, Булах Л.В. – № 89, Маріковського О.В. – № 91, Колісник А.С. – № 94, Нагаєвського А.С. – № 96, Мокана В.І. – № 103, Жупанина А.В. – № 110, Кравчук Є.М. – № 112, Яковлєву Н.М. – № 113, Гривка С.Д. – № 114, Павловського П.І. – № 115, Вінтоняк О.В. – № 117, Шипайла О.І. – № 120, Совгирі О.В. – № 122, Фролова П.В. – № 126.

1 – від політичної партії "Опозиційного платформа - За життя" - Павленка Ю. А. - № 25;

3 – від партії "Європейська Солідарність" – Федину С. Р. - № 5, Зінкевич Я. В. - № 7, Іонову М. М. - № 23;

5 – від партії "Голос" – Рахманіна С. І. - № 8, Стефанишину А. А. - № 10, Цабаля В. В. - № 12, Осадчука А. П. - № 13, Василенка Л. В. - № 17.

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Вибори завершено: ЦВК встановила результати на скандальному 210 окрузі

По мажоритарці: Борзову І.Н. – в ОВО № 14, Вацака Г.А. – в ОВО № 16, Захарченка В.В. – в ОВО № 31, Корявченкова Ю.В. – в ОВО № 33, Каптєлова Р.В. – в ОВО № 36, Бородіна В.В. – в ОВО № 38, Северина С.С. – в ОВО № 39, Трухіна О.М. – в ОВО № 40, Новінського В.В. – в ОВО № 57, Магеру С.В. – в ОВО № 58, Лабу М.М. – в ОВО № 70, Касая Г.О.– в ОВО № 74, Шевченка Є.В. – в ОВО № 76, Нікітіну М.В. – в ОВО № 82, Бабенка М.В. – в ОВО № 90, Скороход А.К. – в ОВО № 93, Дубінського О.А. – в ОВО № 94, Галушка М.Л. – в ОВО № 97, Буніна С. В. – в ОВО № 98, Дануцу О.А. – в ОВО № 99, Мурдія І.Ю. – в ОВО № 100, Кузбита Ю.М. – в ОВО № 101, Лопушанського Ю.Я.– в ОВО № 125, Чорноморова А.О. – в ОВО № 131, Чернявського С.М. – в ОВО № 138, Васильковського І.І. – в ОВО № 139, Бобляха А.Р. – в ОВО № 145, Ляшенко А.О. – в ОВО № 148, Ковальчука О.В. – в ОВО № 152, Аліксійчука О.В. – в ОВО № 154, Василіва І.В. – в ОВО № 164, Одарченка А.М. – в ОВО № 170, Здебського Ю.В. – в ОВО № 172, Люботу Д.В. – в ОВО № 177, Літвінова О.М. – в ОВО № 178, Вагнєр В.О. – в ОВО № 183, Марчука І.П. – в ОВО № 193, Арсенюка О.О. – в ОВО № 195, Лис О.Г. – в ОВО № 201, Заремського М.В. – в ОВО № 202, Мазурашу Г.Г. – в ОВО № 203, Божика В.І. – в ОВО № 204, Зуєва М.С. – в ОВО № 207, Зуба В.О. – в ОВО № 209, Юрченка О.М. – в ОВО № 211, Тищенка М.М. – в ОВО № 219.

Так, станом на 19 серпня ЦВК зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 за списками і стільки ж по мажоритарці.

Ілюстрація. Вибори в Раду

Ілюстрація. Вибори в Раду

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня. При цьому новообрані нардепи вже встигли скоротити кількість комітетів у "новій" Раді – з 27 до 23.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу Партія Вакарчука "Голос" "Опозиційна платформа - За життя" Партія "Європейська солідарність" ВО Батьківщина
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