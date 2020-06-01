Разумков анонсував мовний закон, який влаштує всіх українців

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що мовний закон в Україні необхідно переглядати з урахуванням позицій всіх громадян.

Водночас підкреслив, мовляв, ні у кого не виникає питання, що єдиною державною мовою в країні є українська. Про це він сказав під час брифінгу у ВРУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Питання гуманітарної політики безпосередньо пов'язані з деокупацію або ми їх винесемо за дужки? Ні! Якщо ви говорите про те, як повинен виглядати той чи інший закон, то він має влаштовувати громадян України незалежно від того, де вони проживають і якою мовою розмовляють", – зазначив спікер парламенту.

Дмитро Разумков

За його словами, є питання, які "повинні влаштовувати всіх". Це, зокрема, стосується української мови, яка залишиться єдиною державною в країні.

Разумков додав, що до закону "Про особливості функціонування української мови як державної" мають бути внесені зміни. Хоча він не уточнив, яких конкретно пунктів це стосується, але наголосив, що про введення другої державної мови в Україні не йдеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський під час пресконференції до року свого президентства заявив, що в Україні немає так званого мовного питання. За його словами, справедливість повинна бути до всіх національних меншин.