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11 лютого • оновлено в 11:06
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Разом із Рябошапкою? Луценко припустив відставку Богдана

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Ексгенпрокурор Юрій Луценко допускає можливість зміни голови Офісу президента Андрія Богдана.

Крім того, на його думку, це питання обговорюють у зв'язці з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. "Я не чув прізвищ, але вмію аналізувати. Андрій Богдан дійсно виконав величезний масив роботи: створив базис для президента Зеленського, заклав певні принципи і форми роботи. Однак, в ході цього процесу з'явилося безліч незадоволених. Як в Офісі, рідній фракції і партії, уряді, так і в суспільстві. І навіть за кордоном. Така доля будь-якої людини, яка щось робить з повною енергією і переконана у своїй правоті. Так завжди буває. і, напевно, не секрет, що саме Богдан пропонував кандидатуру пана Рябошапки для затвердження президентом", – сказав він в інтерв'ю " Цензор.нет ".

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"Цензор.нет"

При цьому Луценко вважає, що це тільки початок процесу зміни команди президента.

"Думаю, що у районі лютого-березня ми будемо свідками ще і відставки уряду", – резюмував екс-генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про можливий відхід глави Офісу президента Андрія Богдана у відставку. За даними ЗМІ, заяву нібито вже зареєстровано. Повідомляється, що глава Офісу також обговорював відставку зі своїми заступниками.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Юрій Луценко Андрій Богдан Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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