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10 грудня • оновлено в 10:36
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Раньше Украина была агрессивнее и напористей с Россией

2.1т
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РЕЗУЛЬТАТЫ САММИТА.

Субъективно.

1. Полное и всестороннее внедрение режима прекращения огня.

- Путин не признавал и не признает, что ведет войну с Украиной. Поэтому и после предыдущих "договоренностей" всегда продолжались обстрелы наших территорий из вооружения, поставленного Донбассу Россией. Т.е. требовать прекращения огня мы можем, но пресловутая "та сторона" (кто бы уточнил для Зеленского) стрелять будет. И стреляет.

НО этого будут требовать от Украины в полном объеме. Кто-то же должен выполнять договоренности, почему бы не жертва российской агрессии?

- я вижу, что наши войска будут отводить, а на их место станут российские войска. То, что это местные - чушь, давайте напомним, что тысячи "оттуда" получили российские паспорта, а также курируются россиянами в плане всех шагов по ведению боевых действий.

Отведение наших войск и сдача наших территорий - ЗАЧЕМ?

2. Особый статус Донбасса и формула Штайнмайера. Которую он, кстати, не писал и не предлагал. Включение этой х*йни в Законодательство Украины.

- Особый статус - это, напомним себе, раковая опухоль для Украины, с сохранением влияния российских кураторов на Донбасс, а следовательно по цепочке - и на решения Верховной Рады Украины, получающей "представителей" от этих особых территорий с особым статусом. Вот и будущее у нас будет такое же особое - с блокированием евроинтеграции, НАТО и прочего. У меня вопрос:

Королевскую, не знающую, кто на нас напал - посадили за стол в СНБО. Еще кого-то посадят? Такого же, с "особым статусом"?

Новини
Ну що ж, Росія отримала все, що хотіла?

- Слышу от наших властей слово "децентрализация", якобы ее предложат для Донбасса и на этой основе он станет отдельным княжеским государством. Дело в том, что под децентрализацию уже сейчас копают из Киева, потому что денег в регионах скопилось много. Нужно делиться. О какой децентрализации для Донбасса может идти речь, если он никогда сам себя не кормил, это раз. Если у него сейчас разрушены и вывезены в Россию предприятия, это два. Если наша децентрализация шатается в своей основе? Т.е. мы будем всей страной его спонсировать.

- Про "формулу Штайнмаера" сказал Порошенко. Она написана Лавровым то ли еще каким путинским холуем.

- Имплементация в украинское законодательство - они готовят изменения в Конституцию. Что будет вписано - мы еще увидим, а зеленые кнопки нажимаются по взмаху дирижера.

3. "Они просят своих министров и политических советников обеспечить выполнение..."

КТО сегодня эти лица вокруг президента? Ермак? Богдан? Они обеспечат и продавят то, в чем Зеленский не разбирается, потому что проукраинских советников рядом с ним на таком близком уровне нет. Там другая реальность.

И я уже не говорю про то, что на предыдущих саммитах Украина была агрессивнее и напористей. Если тебя снимают, то это УЖЕ НЕ СЦЕНА, Зеленский! Кривляния и роль напористого защитника воюющей страны никак не вяжутся вместе.

Так зрада чи перемога?

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Укронацисты считают "сирийских повстанцев" сирийцами, хотя те воюют американским, европейским, турецким, даже иногда израильским вооружением. Почему если местные ополченцы воюют российским оружием, то они становятся российскими??
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Это еще не победа сторонников мира и европейских ценностей, но уже и не поражение. Сторонники нaцизмa и кpyжeвных евpoтpycиков еще не проиграли бой, но уже потеряли инициативу.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
тимчук нина, я вот думаю, что это первая реальная победа демократической европейской Украины над нaциcтcкoй Украиной. А дальше поживем - увидим.
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тимчук нина
тимчук нина
Rabinovich Alexander, Ничего подобного, не надейтесь. Зеленскому нужно было убедится самому, что хорошего от Москвы ждать не приходится и чтобы не потерять лицо, сохранить или наработать авторитет вынужден будет Служить Украине . при всех наших разностях , патриотов Украины большинство.
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