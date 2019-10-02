Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 13:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Рано кричати "капітуляція": Береза назвав ознаки "зради" у плані Штайнмаєра

1.4т Читати матеріал російською

Народний депутат VIII скликання Борислав Береза закликав вивчити текст узгодженої у Мінську "формули Штайнмаєра", перш ніж заявляти про зраду національних інтересів України.

"Роман Безсмертний повідомив, що там з'явилися нові пункти, яких раніше не було. Не треба кричати одразу "зрада", "капітуляція". Треба вивчити документ", – заявив Береза в ефірі ObozTV.

"Я вже чув, що депутати Верховної Ради вимагають оприлюднити документ, який був підписаний. Україна має розуміти – куди її ведуть. Не куди вона йде самостійно, а куди її ведуть. Бо зараз президент, його Кабмін і фактично його монобільшість у парламенті кудись ведуть Україну", – зазначив він (текст документа вже показала прессекретарка Леоніда Кучма Дарія Оліфер – із ним можна ознайомитися тут).

Новини
Виборів під дулом кулеметів не буде! Зеленський окреслив "червоні лінії" щодо Донбасу

На думку Берези, свідчити про зраду українських інтересів може наявність у документі таких пунктів:

  • амністія або неможливість переслідувати осіб, які вчинили злочини проти українців;

  • проведення місцевих виборів в ОРДЛО до того, як будуть виведені російські війська і українські сили візьмуть під контроль кордон;

  • умова закріпити в Конституції особливий статус окупованих районів Донбасу.

"Якщо там дійсно прописаний особливий статус Донбасу, який має бути закріплений конституційно, то це фактично знищення унітарної держави. І це взагалі не капітуляція, а "зрадище". Це взагалі неможливо прийняти", – наголосив він.

Новини
"Ілюзія перемоги": Росії порадили не радіти з "формули Штайнмаєра"

Береза запропонував дочекатися офіційної публікації документа.

"Вивчити його – і робити свої висновки. Але те, що я зараз перерахував, не може бути законодавчо закріплено в Україні. Це – не український шлях", – підсумував політик.

Увечері 1 жовтня у Києві відбувся мітинг проти підписання "формули Штайнмаєра"

Увечері 1 жовтня у Києві відбувся мітинг проти підписання "формули Штайнмаєра"

twitter.com/radiosvoboda

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Вибори на Донбасі Пряма трансляція Мирні переговори в Мінську Ефіри Oboz TV
Особа
Борислав Береза
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра переговори щодо Донбасу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Украину куда-то ведут. Ведут ее как тупую беременную козу, на дойку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Ну що, громадськість по всій Україні чекає оприлюднення підписаного усіма учасниками переговорів документ під назвою "Формула Штайнмаєра" і дуже пильнує за подіями на Донбасі.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А почему Береза не называет зрадой сами Минские соглашения? Ведь все перечисленные им пункты присутствуют как раз в том документе, что еще в 2015 году одобрил Порошенко.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel