"Рано кричати "капітуляція": Береза назвав ознаки "зради" у плані Штайнмаєра

Народний депутат VIII скликання Борислав Береза закликав вивчити текст узгодженої у Мінську "формули Штайнмаєра", перш ніж заявляти про зраду національних інтересів України.

"Роман Безсмертний повідомив, що там з'явилися нові пункти, яких раніше не було. Не треба кричати одразу "зрада", "капітуляція". Треба вивчити документ", – заявив Береза в ефірі ObozTV.

"Я вже чув, що депутати Верховної Ради вимагають оприлюднити документ, який був підписаний. Україна має розуміти – куди її ведуть. Не куди вона йде самостійно, а куди її ведуть. Бо зараз президент, його Кабмін і фактично його монобільшість у парламенті кудись ведуть Україну", – зазначив він (текст документа вже показала прессекретарка Леоніда Кучма Дарія Оліфер – із ним можна ознайомитися тут).

На думку Берези, свідчити про зраду українських інтересів може наявність у документі таких пунктів:

амністія або неможливість переслідувати осіб, які вчинили злочини проти українців;

проведення місцевих виборів в ОРДЛО до того, як будуть виведені російські війська і українські сили візьмуть під контроль кордон;

умова закріпити в Конституції особливий статус окупованих районів Донбасу.

"Якщо там дійсно прописаний особливий статус Донбасу, який має бути закріплений конституційно, то це фактично знищення унітарної держави. І це взагалі не капітуляція, а "зрадище". Це взагалі неможливо прийняти", – наголосив він.

Береза запропонував дочекатися офіційної публікації документа.

"Вивчити його – і робити свої висновки. Але те, що я зараз перерахував, не може бути законодавчо закріплено в Україні. Це – не український шлях", – підсумував політик.

Увечері 1 жовтня у Києві відбувся мітинг проти підписання "формули Штайнмаєра" twitter.com/radiosvoboda

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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