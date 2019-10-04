"Рано чи пізно проведемо": новий глава ЦВК назвав умови виборів на Донбасі

Новий глава Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів, що необхідно для проведення виборів на окупованому Донбасі.

Він назвав ключові вимоги на брифінгу в п'ятницю, 4 жовтня, одразу після першого засідання нового складу ЦВК, передає "Укрінформ".

"Для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях, необхідні відповідні умови. І пов'язані з безпекою, і головне – це питання має бути законодавчо врегульоване. За великим рахунком питання виборів на тимчасово окупованих територіях не є питанням до ЦВК в тих умовах, які є у нас зараз, а більше до законодавців", – пояснив він.

Новий глава ЦВК назвав умови виборів на Донбасі

"Рано чи пізно вибори будуть проведені на всій території України, вона буде звільнена", – додав Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на Донбасі проведуть тільки після того, як РФ виведе свої війська.

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