"Раніше, ніж в законі": у Зеленського анонсували засідання нової Ради

Партія "Слуга народу" сподівається провести перше засідання нової Верховної Ради вже ц серпні.
Це буде раніше, ніж передбачає закон, заявив керівник передвиборного штабу політичної сили Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо Свобода".
"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-го (серпня. – Ред.) – це так, може, ще рано... До речі, хороша ідея, прив'язати це до Дня Незалежності", – зазначив Корнієнко.
Верховна Рада України
Голос
Відзначимо, згідно з Конституцією України, новообраний парламент повинен провести своє перше засідання "не пізніше, ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів", тобто до 9 вересня включно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня 2019 го року. Проведення виборів пов'язане з указом президента України Володимира Зеленського про розпуск українського парламенту.
11 липня Рада восьмого скликання закрила прощальне засідання.
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