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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Раніше, ніж в законі": у Зеленського анонсували засідання нової Ради

25.8т Читати матеріал російською

Партія "Слуга народу" сподівається провести перше засідання нової Верховної Ради вже ц серпні.

Це буде раніше, ніж передбачає закон, заявив керівник передвиборного штабу політичної сили Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-го (серпня. – Ред.) – це так, може, ще рано... До речі, хороша ідея, прив'язати це до Дня Незалежності", – зазначив Корнієнко.

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"Раніше, ніж в законі": у Зеленського анонсували засідання нової Ради

Відзначимо, згідно з Конституцією України, новообраний парламент повинен провести своє перше засідання "не пізніше, ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів", тобто до 9 вересня включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія "Слуга народу"
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Очень хотелось бы все побыстрее, но на практике команда ЗЕ все время дремлет и изображает бурную деятельность получая удовольствие для себя без результатов для украинцев!
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