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3 жовтня • оновлено в 12:10
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Раміс Юнус
Раміс Юнус
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Трамп сдает Украину Путину

3.6т Читати матеріал російською

Принятие президентом Украины "формулы Штайнмайера" последовало сразу же после его последней встречи с президентом США, которой предшествовала скандальная телефонная беседа в июле этого года между Трампом и Зеленским, которая, как известно, стала причиной начала процедуры импичмента американскому президенту.

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Давайте вещи называть своими именами: согласие Киевом на "формулу Штайнмайера" - это согласие на переговоры по Донбассу на условиях Путина и это стало возможным под давлением США, Франции и Германии, которые являются участниками "норманского формата" в переговорах между Украиной и Россией в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и к этому решению президента Зеленского подвигло понимание того, что политика президента Трампа откровенно пророссийская, чего он в принципе и не скрывает.

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Это первая политическая ошибка президента Зеленского, которая может серьезно пошатнуть его поддержку в украинском обществе. Думаю, сегодня усилится критика Зеленского со стороны его оппонентов из оппозиции и в первую очередь, со стороны бывшего президента Порошенко, который все эти годы откровенно торпедировал "формулу Штайнмайера".

Весьма примечательно и то, что президента Зеленского в этом вопросе поддержали пропутинские украинские депутаты во главе с Медведчуком, известным всем как "кум Путина", что также свидетельствует о том, откуда ноги растут в этом вопросе. Надеюсь, что американский Конгресс это понимает и то, что в Конгрессе США будут давать показания посол Курт Волкер и несколько других высокопоставленных дипломатов из Госдепа, прольет многое на внешнюю политику президента Трампа, который откровенно сдает Украину президенту Путину.

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Раміс Юнус Раміс Юнус
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Курт Волкер Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Україна
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Журба Валентина
Журба Валентина
Если бы только Украину...Он сдает США. При том - прекрасно ведая, что творит. Точнее - ему тупо плевать на свою страну. Главное - власть, желательно - абсолютная, как у друга Путина, или друга Кима. Сказать, что она ему нужна для каких-то "высших целей"? Ну и в чем эта цель? Поставить стену на границе? Авторитет США упал за время правления Трампа ниже плинтуса. Поднялся ли от этого авторитет его "друзей"? Пожалуй, что нет. Ни Пуина, ни Кима, ни саудовского принца, ни китайского нео-Мао никто не воспринимает как безопасных партнеров или гарантов мировой стабильности. Да они по определению таковыми быть не могут,ибо все антиамериканские стратегии строятся именно на антиамериканизме, что они будут делать, когда США окончательно уйдет с мировой арены? Они сами не знают... Скорей всего довольно быстро порвут друг другу глотки. Так что - Третья мировая не за горами. Тут уже вопрос не Украины
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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
В мозгах американского избирателя Украина будет утверждаться в образе страны, президент которой играет на рояле членом. Хотя это, безусловно, далеко не худшая вещь, которой занимаются украинские президенты.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Класс!", - кратко, но не кротко Сергей Лавров, как только вышел из той двери, за которой Минск-2 только что был принят и подписан. Мне же тогда послышалось "Шах!"... Теперь дело явно близится к мату, хотя у некоторых ещё есть надежда на пат или даже ничью. Что вряд ли: тысячи убитых на Донбассе людей - это не тысячи взятых с шахматной доски фигур. Пепел Клааса исключает пат и ничью - соответственно, новые жертвы при продолжении "замороженного" конфликта и безнаказанность убийц.
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