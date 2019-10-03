Принятие президентом Украины "формулы Штайнмайера" последовало сразу же после его последней встречи с президентом США, которой предшествовала скандальная телефонная беседа в июле этого года между Трампом и Зеленским, которая, как известно, стала причиной начала процедуры импичмента американскому президенту.

Давайте вещи называть своими именами: согласие Киевом на "формулу Штайнмайера" - это согласие на переговоры по Донбассу на условиях Путина и это стало возможным под давлением США, Франции и Германии, которые являются участниками "норманского формата" в переговорах между Украиной и Россией в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и к этому решению президента Зеленского подвигло понимание того, что политика президента Трампа откровенно пророссийская, чего он в принципе и не скрывает.

Это первая политическая ошибка президента Зеленского, которая может серьезно пошатнуть его поддержку в украинском обществе. Думаю, сегодня усилится критика Зеленского со стороны его оппонентов из оппозиции и в первую очередь, со стороны бывшего президента Порошенко, который все эти годы откровенно торпедировал "формулу Штайнмайера".

Весьма примечательно и то, что президента Зеленского в этом вопросе поддержали пропутинские украинские депутаты во главе с Медведчуком, известным всем как "кум Путина", что также свидетельствует о том, откуда ноги растут в этом вопросе. Надеюсь, что американский Конгресс это понимает и то, что в Конгрессе США будут давать показания посол Курт Волкер и несколько других высокопоставленных дипломатов из Госдепа, прольет многое на внешнюю политику президента Трампа, который откровенно сдает Украину президенту Путину.

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