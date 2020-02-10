"Ракова пухлина": Україну попередили, чим загрожує сценарій "ПМР" для Донбасу

Якщо Україна, намагаючись реінтегрувати тимчасово окупований Донбас погодиться на придністровський сценарій, то зможе забути про європейське майбутнє і членство в НАТО.

Такий прогноз озвучив у статті для IPG радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, український дипломат Андрій Веселовський.

За його словами, Росія буде активно нав'язувати саме такий шаблон "вирішення" конфлікту, оскільки їй стає дедалі складніше терпіти міжнародні економічні санкції через Донбас, імідж агресорки, бюджетне утримання окупованих територій, витрати на силовий компонент і людські втрати.

"Найперше таке "врегулювання" не дозволить Україні вступити до Європейського Союзу і НАТО. Отже, навіть якщо припустити, що вогонь на лінії розмежування припиниться, громадяни зможуть вільно пересуватися і встановиться режим обміну товарами і послугами, рух України обраним нею шляхом зупиниться. Для українців – це їхній національний вибір, а в самопроголошених "Л/ДНР", як і в Придністров'ї, відкидають таке майбутнє", – застерігає Веселовський.

Він наголосив, що для того, щоб зрозуміти масштаби катастрофи, яка може трапитися, варто просто подивитися на "Придністровську молдовську республіку" ("ПМР") через 30 років після здобуття нею "незалежності".

Придністров'я ВВС

"Намагаючись склеїти два береги Дністра, влада Кишинева, навчена Росією, погодилася визнати її ("ПМР". – Ред.) рівним партнером, вела переговори, підписувала договори і угоди, розраховуючи, що так відтворять єдину Молдову. Через три десятиліття виявилося, що жебрак Тирасполь хизується "незалежністю", а долю Молдови вирішують у Москві", – пише дипломат.

Так, із 600 тис. осіб, котрі жили у Придністров'ї у 1991 році, залишилася хіба половина, частка ВВП у складі Молдови зменшилася вдвічі, а демографічний зріз населення став схожий на пенсійний список. Адже молодь і вмілі працівники їдуть у Молдову (або транзитом до Румунії, а далі на Захід), Росію та Україну.

На додачу до всього в "ПМР" розквартировані 2,5 тис. військовослужбовців РФ. За російський бюджет утримуються і силові структури: "міліція", "митниця", "прикордонники", "безпека". Оскільки з населення окупантам взяти особливо нема чого, вони "віджимають" дрібний бізнес, тиснуть на торгівлю і займаються "кришуванням" контрабанди.

"Про подібну територію у складі своєї держави, таку "оборону й безпеку" українці не мріють. Сьогодні Україна подолала економічні, політичні та соціальні наслідки окупації Криму і східних районів, вийшла на стабільне економічне зростання, поборола інфляцію і підвищила свій міжнародний кредитний рейтинг. У країні відбуваються зміни, що ведуть до європейської та євроатлантичної інтеграції", – нагадав Веселовський.

Зокрема, наголошує він, в Україні гармонізується законодавство, зростає товарообіг з ЄС, відновлені збройні сили модернізуються за стандартами НАТО. Також ведеться наступ на основну причину багаторічного відставання України від сусідів у Центральній Європі – корупцію, відбувається очищення продажної судової системи і боротьба з поліцейським свавіллям.

"ДНР" "Газета.Ру"

"Такі зміни не можуть відбуватися в умовах "русского міра", що запанував у Придністров'ї й намагається закріпитися у Криму і на Донбасі. "Все це важливо, зате у Придністров'ї не стріляють!" – заперечать опоненти. Там не стріляють не від миролюбності. По перше, збройні сили "ПМР" перевершують молдовські і за кількістю, і за озброєнням. І це не рахуючи російських солдатів. По-друге, навіщо стріляти, якщо тебе визнають рівним, а може, і важливішим партнером? Якщо президент суверенної Молдови приїздить у Придністров'я відзначати державне свято Російської Федерації?" – попереджає дипломат про виклики, що стоять перед Україною в разі її згоди на "придністровський кейс".

Він також акцентував увагу на тому, що ситуація на сході України суттєво відрізняється від нинішніх реалій Придністров'я. Адже з-за лінії розмежування, незважаючи на чергове "перемир'я", б'є важка артилерія, системи залпового вогню, танки, бронетранспортери, міномети, кулемети, снайпери і навіть дрони, які скидають гранати і міни-пастки на позиції ОС. Крім того, кордон контролює Росія.

"У громадян України немає підстав сподіватися, що це 30-тисячне військо з російських офіцерів, інструкторів, громадян-ентузіастів і місцевого елементу перебіжчиків завтра слухняно складе зброю і роз'їдеться. Є питання і щодо торгівлі, яку нібито можна було б вести з Донбасом в разі переходу на придністровський варіант. Але в якому митному режимі може відбуватися торгівля через неконтрольований Україною кордон?" – запитує Веселовський.

Також він визнав, що Україні обов'язково потрібно вивчати кейс Придністров'я, щоб не допустити його повторення на своїй території.

"На цьому прикладі видно, як мирне толерантне населення східного берега Дністра роками начиняли казками про жорстку румунізацію їхніх співгромадян за річкою. Як забивають ефір російською пропагандою, а до "радянських свят" тішать старих добавкою до пенсії в $10 "просто з Москви". Як заробляють на контрабанді, а отримане крадуть і витрачають на охорону краденого. Тому придністровська модель смертельно небезпечна для державності й суспільства. Це ракова пухлина на тілі Молдови, побороти яку зможе тільки сильна, демократично обрана влада, вільна від корупції, із широкою підтримкою громадян", – пише Веселовський.

"ЛНР" "Цензор.НЕТ"

Підсумовуючи, дипломат зазначив, що, враховуючи вищезазначене, Україні йти за придністровським сценарієм вкрай небезпечно. За його словами, сподіватися на те, що збройні формування ОРДЛО перестануть стріляти і самі підуть з України, не можна. Так само, як і визнавати самопроголошених маріонеток чужої держави владою.

"Донбас знову стане невід'ємною частиною України, коли на кордон з РФ повернуться українські прикордонники, а на демілітаризованій землі запрацюють міжнародні сили, які довго і терпляче відновлюватимуть її. Довго чекати? Так, напевно, не один рік, і не в мріях, а у праці. Зате вийде сильна демократична європейська держава, а не валіза без ручки", – резюмував Веселовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія бачить для Донбасу майбутнє, схоже з розвитком Придністров'я.

Журналіст Роман Цимбалюк побачив у цій заяві глави МЗС Росії натяк на те, що окупанти планують остаточно вбити регіон.

А колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука побоюється, що Росія для створення на Донбасі "Придністров'я-2" може використати ідею президента України Володимира Зеленського щодо участі вимушених переселенців у переговорах у Мінську.

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