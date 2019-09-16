"Ракова пухлина!" Піонтковський попередив про небезпеку "возз'єднання Донбасу"

Росія готує пастку, намагаючись під маскою "возз'єднання Донбасу" впровадити в політичне тіло України "ракову пухлину".

Про це "Фактам" розповів російський журналіст і політолог Андрій Піонтковський.

"Зараз Кремль знову відновив тиск – вже на вашу нову владу. Існує серйозне побоювання, що нинішнє керівництво України виявиться готовим піти на якусь форму так званого возз'єднання з Донбасом і повернення втрачених територій. Це являє дуже велику загрозу українському суверенітету і повністю відповідає планам Путіна", – пояснив він.

Піонтковський попередив, що якщо Україна погодиться на умови Кремля, то втратить свій державний кордон.

"Російський задум практично позбавить вас державного кордону, оскільки ХСУ повинні будуть покинути лінію розмежування, а легалізація "ЛНР" та "ДНР" відкриє шлях до розповзання цієї ракової пухлини вглиб країни", – розповів політолог.

Андрій Піонтковський Русский Монітор

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Піонтковський пояснив, чому Захід захотів повернути Росію в G8.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!