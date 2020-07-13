Районна децентралізація вбиває українську історію і село

Микола Томенко Політика 13:03, 13.07.2020

У свій час всілякі Кагановичі знищували Україну переселенням українців у міста, виселенням у Сибір та розстрілами й голодоморами. Згодом, коли спротив українців так званій колективізації вдалося зупинити, почалася русифікація та більшовизація. Одним із елементів підкорення українців став новий адміністративний поділ, коли районні центри створювали за принципом важливості партійних осередків, а не історичного значення міст та містечок.

Так з плином часу значна кількість козацьких полкових міст стали селами із забутою героїчною історією державотворення, а нові районні центри прославлялися вже історією радянської комуністичної доби.

От і нині правнуки Кагановича, щоправда вже за міжнародно-грантові мільйони, активно попрацювали над новим районуванням України. Тому на Київщині княже місто Переяслав, яке боролось із Черніговом за статус другого міста всієї України-Руси, а згодом стало історико-культурним та освітнім центром Київщини, хочуть перетворити на селище без статусу району.

Україна загалом і Черкащина, зокрема, можуть втратити свою духовну столицю – Канів, якого теж немає серед нових райцентрів.

І таких прикладів знищення української історії по всій країні десятки…

Зате, місцеві олігархи та чиновництво покроїли Україну під свої бізнес-інтереси та політико-виборчі плани. Угорщина в свою чергу відстояла Берегівський район, а Болгарія – Болградський!

А історія України нинішнім можновладцям навіщо?

У них головний принцип – економія бюджету, а десятки тисяч освітян, лікарів, бібліотекарів, економістів, архівістів, яких буде скорочено, їм не потрібні – нехай перебираються у міста або у Європу на заробітки!

П.С. Пропоную також порівняти чисельність населения нових районів, де можна знайти рекламовані за так званим європейським принципом райони з чисельністю біля 150 тисячі й водночас по 500 і 600 тисяч?!

Саме тому, спочатку планувалося об’єднувати по 2-3 райони під цю чисельність, а нині з 490 стало 129! Окрім того, більше 100 міст обласного значення втрачають свій статус!

Коментувати
Політика

Дивіться також

Хабаровськ охопили масштабні протести через арешт губернатора. Відео

На Донбасі загинули два українських воїни

Офіс Зеленського назвав Волинську область Луцькою. Фото

Окупанти поранили на Донбасі п'ятьох бійців ЗСУ, – штаб ООС

"7 чудес України": запрошують Подільські товтри