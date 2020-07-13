У свій час всілякі Кагановичі знищували Україну переселенням українців у міста, виселенням у Сибір та розстрілами й голодоморами. Згодом, коли спротив українців так званій колективізації вдалося зупинити, почалася русифікація та більшовизація. Одним із елементів підкорення українців став новий адміністративний поділ, коли районні центри створювали за принципом важливості партійних осередків, а не історичного значення міст та містечок.

Так з плином часу значна кількість козацьких полкових міст стали селами із забутою героїчною історією державотворення, а нові районні центри прославлялися вже історією радянської комуністичної доби.

От і нині правнуки Кагановича, щоправда вже за міжнародно-грантові мільйони, активно попрацювали над новим районуванням України. Тому на Київщині княже місто Переяслав, яке боролось із Черніговом за статус другого міста всієї України-Руси, а згодом стало історико-культурним та освітнім центром Київщини, хочуть перетворити на селище без статусу району.

Україна загалом і Черкащина, зокрема, можуть втратити свою духовну столицю – Канів, якого теж немає серед нових райцентрів.

І таких прикладів знищення української історії по всій країні десятки…

Зате, місцеві олігархи та чиновництво покроїли Україну під свої бізнес-інтереси та політико-виборчі плани. Угорщина в свою чергу відстояла Берегівський район, а Болгарія – Болградський!

А історія України нинішнім можновладцям навіщо?

У них головний принцип – економія бюджету, а десятки тисяч освітян, лікарів, бібліотекарів, економістів, архівістів, яких буде скорочено, їм не потрібні – нехай перебираються у міста або у Європу на заробітки!

П.С. Пропоную також порівняти чисельність населения нових районів, де можна знайти рекламовані за так званим європейським принципом райони з чисельністю біля 150 тисячі й водночас по 500 і 600 тисяч?!

Саме тому, спочатку планувалося об’єднувати по 2-3 райони під цю чисельність, а нині з 490 стало 129! Окрім того, більше 100 міст обласного значення втрачають свій статус!