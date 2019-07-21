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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Рахують голоси в темряві": в Україні на виборчих дільницях сталася НП

1.3т Читати матеріал російською

У Львівській, Волинській області та Одесі на декількох виборчих дільницях пропала електрика.

Так, депутат одеської міської ради Олексій Єреміца в Facebook написав, що на двох виборчих дільницях в 9 гімназії, що в 133 окрузі Одеси, вимкнули світло.

"Підрахунок голосів в Київському районі без світла. Відключені від світла дві ділянки гімназії 9 511112 і 511113", – написав він.

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Громадська мережа "ОПОРА" повідомили, що на Львівщині на 7 ділянках в різних районах області члени комісій рахували голоси при ліхтариках.

"Електроенергія зникла в цих населених пунктах через погодні умови. На деяких ділянках через півгодини світло включили", – йдеться в повідомленні.

Також електрики не стало на п'яти ділянках на Волині.

Відключення світла на дільницях

Відключення світла на дільницях

"ОПОРА"

Відключення світла на дільницях

Відключення світла на дільницях

"ОПОРА"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 явка виборців
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