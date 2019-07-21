"Рахують голоси в темряві": в Україні на виборчих дільницях сталася НП

У Львівській, Волинській області та Одесі на декількох виборчих дільницях пропала електрика.

Так, депутат одеської міської ради Олексій Єреміца в Facebook написав, що на двох виборчих дільницях в 9 гімназії, що в 133 окрузі Одеси, вимкнули світло.

"Підрахунок голосів в Київському районі без світла. Відключені від світла дві ділянки гімназії 9 511112 і 511113", – написав він.

Громадська мережа "ОПОРА" повідомили, що на Львівщині на 7 ділянках в різних районах області члени комісій рахували голоси при ліхтариках.

"Електроенергія зникла в цих населених пунктах через погодні умови. На деяких ділянках через півгодини світло включили", – йдеться в повідомленні.

Також електрики не стало на п'яти ділянках на Волині.

Відключення світла на дільницях "ОПОРА"

Відключення світла на дільницях "ОПОРА"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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