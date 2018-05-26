Рахункова палата ФРН розкритикувала звіт міноборони щодо боєготовності Бундесверу

Міноборони Німеччини оцінювало як боєготовну військову техніку, яка такою не є, вважають фахівці Федеральної рахункової палати. У міноборони відкидають критику.Федеральна рахункова палата Німеччини розкритикувала міністерство оборони країни через недостатнє інформування Бундестагу про проблеми боєготовності Бундесверу. Про це у суботу, 26 травня, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на доповідь рахункової палати для парламентського комітету з питань бюджету. Зокрема, йдеться в доповіді, окремі системи озброєнь міністерство назвало готовими до застосування, "хоча у цих систем були в наявності не всі компоненти, також бракувало запчастин, відтак їх можна було використовувати лише для навчань".

Також рахункова палата наголосила, що міністерство у своєму останньому звіті не вказало на взаємозв'язок матеріальної бази та особового складу, необхідного для виконання завдань. "Коли бракує особового складу, Бундесвер не може використовувати системи озброєнь за призначенням", - йдеться у критиці рахункової палати.

Свої претензії рахункова палата підкріпила численними прикладами. В якості одного із таких прикладів згадані корвети, що були оцінені міноборони як готові до використання, "хоча тривалий час на них бракувало справних ракетних систем".

У міноборони ФРН відкинули критику з боку рахункової палати, зазначивши, що у річному звіті міністерства "дуже чітко" повідомлялося про готовність до застосування матеріальної бази, з урахуванням "зокрема і запланованої цілі застосування". "З військової точки зору корабель є придатним до використання, коли він має озброєння та оснащення, необхідне для конкретної цілі", - заявив речник міноборони у суботу, 26 травня, додавши, що зокрема корвет Ludwigshafen am Rhein успішно задіяний у операції "Софія" у Середземному морі. Операція "Софія" полягає у порятунку мігрантів, які намагаються дістатися до європейських берегів морем.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у квітні, під час переговорів щодо бюджетного плану на наступні роки, вимагала додаткового фінансування Бундесверу на загальну суму в 12 мільярдів євро. У той же час бюджетний план міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) передбачає збільшення оборонних видатків лише на 5,5 мільярда євро загалом до 2021 року.