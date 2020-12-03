Рахманін запропонував альтернативу Мінську – "холодну деокупацію"

"Стратегія холодної деокупації", яка містить у собі кілька очевидних складових, може стати альтернативою Мінським домовленостям.

Про це розповів народний депутат 9-го скликання, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, відомий журналіст Сергій Рахманін в інтерв'ю OBOZREVATEL. На його думку, одна із цих складових – це вплив на Росію через західних партнерів.

"Росія – ворог. І, напевно, надовго залишиться ним, хіба тільки добровільно звільнить окуповані території. Однак поки не бачу жодних об'єктивних підстав для того, щоб російські військові покинули окуповані території Донецької та Луганської областей. Тим більше – окупований Крим", – сказав журналіст.

Також більш-менш успішний варіант розвитку подій для України можливий лише тоді, коли Росія дасть на нього згоду, заявив Рахманін.

Крім того, Україна з об'єктивних причин поки не може вплинути на Російську Федерацію настільки, щоб та прийняла її пропозицію, сказав він.

"Тому єдино можливий для нас варіант – впливати на Росію через західних партнерів. Цей варіант ще залишається. Хоча він вже і набагато менш вірогідний, ніж раніше", – уточнив журналіст.

Він також пояснив, чому Україна в питанні деокупації "досі тупцює на місці". На його думку, причина в тому, що наша країна "наполегливо говорила про те, що альтернативи Мінським домовленостям не існує".

"Отже – від нас вимагають ці домовленості виконувати. Хоча зробити це, не зрадивши державних інтересів, – неможливо", – заявив журналіст.

За його словами, єдиним варіантом для деокупації залишається переконати насамперед США, які формально не беруть участі в переговорному процесі, проте є дуже впливовим гравцем, і Німеччину вплинути на позицію Росії та змусити її зробити певні кроки.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що фракція партії "Голос" у Верховній Раді ініціювала створення Міжвідомчого координаційного центру для звільнення українських політв'язнів.

Про це заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін під час Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп 30 листопада. Він нагадав, що на сьогодні близько півтори сотні громадян України є політв'язнями, питання їхнього звільнення поки загальмувалося.