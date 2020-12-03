Рахманін пояснив, що стоїть за планом Кравчука щодо Донбасу: є три варіанти

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розробив план щодо Донбасу, за яким може стояти декілька сценаріїв розвитку.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів нардеп 9-го скликання, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відомий журналіст Сергій Рахманін.

Він зазначив, що так званий план Кравчука – це не чіткий самодостатній план, а набір пропозицій, варіації на тему Мінських домовленостей. Водночас він зазначив, що кінцевий задум такого плану йому не відомий, тому він може тільки припускати.

"Перша версія – поява цього плану є тактичним ходом, спробою затягнути процес переговорів у Мінську і перевести його в русло, вигідне для української сторони. Друга – це спроба знайти певні компроміси, щоб все ж погодитися на виконання Мінських угод, але спробувати зберегти обличчя. І третя – цей план існує для того, щоб отримати формальну можливість нарешті вийти з Мінського процесу, запропонувати реалістичний план, створити новий майданчик і почати історію спочатку", – поділився Рахманін.

Він додав, що не знає, який із варіантів має на меті українська влада, але висловив надію, що кінцевою метою є вихід з Мінського процесу.

"Угоди зразка 2015 року не працюють. Зеленський не може цього не розуміти. Але припускаю, що просто так вийти з "Мінська" він не може. Адже після зміни влади нова команда оголосила, що є правонаступником попередніх домовленостей. І що Мінські угоди для неї є "політично зобов'язальними". Однак виконати Мінські домовленості без загрози Україні, її безпеки і територіальної цілісності неможливо", – підкреслив колишній нардеп.

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