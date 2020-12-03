Рахманін пояснив, що стоїть за планом Кравчука щодо Донбасу: є три варіанти
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розробив план щодо Донбасу, за яким може стояти декілька сценаріїв розвитку.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів нардеп 9-го скликання, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відомий журналіст Сергій Рахманін.
Він зазначив, що так званий план Кравчука – це не чіткий самодостатній план, а набір пропозицій, варіації на тему Мінських домовленостей. Водночас він зазначив, що кінцевий задум такого плану йому не відомий, тому він може тільки припускати.
"Перша версія – поява цього плану є тактичним ходом, спробою затягнути процес переговорів у Мінську і перевести його в русло, вигідне для української сторони. Друга – це спроба знайти певні компроміси, щоб все ж погодитися на виконання Мінських угод, але спробувати зберегти обличчя. І третя – цей план існує для того, щоб отримати формальну можливість нарешті вийти з Мінського процесу, запропонувати реалістичний план, створити новий майданчик і почати історію спочатку", – поділився Рахманін.
Він додав, що не знає, який із варіантів має на меті українська влада, але висловив надію, що кінцевою метою є вихід з Мінського процесу.
"Угоди зразка 2015 року не працюють. Зеленський не може цього не розуміти. Але припускаю, що просто так вийти з "Мінська" він не може. Адже після зміни влади нова команда оголосила, що є правонаступником попередніх домовленостей. І що Мінські угоди для неї є "політично зобов'язальними". Однак виконати Мінські домовленості без загрози Україні, її безпеки і територіальної цілісності неможливо", – підкреслив колишній нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Леонід Кравчук розповів про "план Б" щодо Донбасу.
раніше Кравчук заявив, що саме припинення війни на Донбасі буде першим пунктом плану України для ТКГ. Лише після його виконання можна буде говорити про вибори і відновленні економіки.
глава української делегації в ТКГ говорив, що представники Росії на переговорах висунули нову пропозицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Леонід Кравчук висловив упевненість, що у президента Володимира Зеленського є "план Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Також Кравчук сказав, що потрібно міняти Мінськ (Білорусь) як майданчик для переговорів щодо Донбасу.