Нардепу від "Слуги народу", голові медичного комітету Верховної Ради Михайлу Радуцькому запропонували стати швачкою та пошити медичні маски для лікарень.

З такою заявою до політика звернулася співробітниця Святошинської районної лікарні Києва. Відео в Facebook опублікував блогер Назар Приходько.

"У мене в відділенні залишилося три маски, і сказали шити самим. Яка може бути реформа, якщо масок немає? Хочу передати привіт Радуцькому за маски. Може він влаштується швачкою та пошиє нам всім", – повідомила медпрацівниця.

Михайло Радуцький

Нагадаємо, що глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, а також колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук та ексміністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов проігнорували всі заходи і кроки щодо запобігання поширення коронавірусу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил щодо карантину в Україні через коронавірус.

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