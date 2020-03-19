Нардепу від "Слуги народу", голові медичного комітету Верховної Ради Михайлу Радуцькому запропонували стати швачкою та пошити медичні маски для лікарень.
З такою заявою до політика звернулася співробітниця Святошинської районної лікарні Києва. Відео в Facebook опублікував блогер Назар Приходько.
"У мене в відділенні залишилося три маски, і сказали шити самим. Яка може бути реформа, якщо масок немає? Хочу передати привіт Радуцькому за маски. Може він влаштується швачкою та пошиє нам всім", – повідомила медпрацівниця.
Михайло Радуцький
Нагадаємо, що глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, а також колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук та ексміністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов проігнорували всі заходи і кроки щодо запобігання поширення коронавірусу в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил щодо карантину в Україні через коронавірус.
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