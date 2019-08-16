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Радуцький відмовився від посади глави МОЗ: з'явилася нова кандидатура

5.3т Читати матеріал російською

Новообраний народний депутат від партії "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький відмовився від посади міністра охорони здоров'я України.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. При цьому він запропонував президенту України Володимиру Зеленському призначити главою відомства Олександра Квіташвілі.

Відзначимо, що останній вже очолював МОЗ України.

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Михайло Радуцький

Михайло Радуцький

Скріншот із відео

"Я вже знаю другу країну, де він проводить реформу в якості консультанта. Це азіатська країна, неважливо яка. Він зараз консультант у Секторі Газа. Це людина з величезним досвідом, людина, яка чітко знає матеріал", – пояснив він.

Як відомо, Олександр Квіташвілі очолював МОЗ України з 2 грудня 2014 до 14 квітня 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що в команді Зеленського розглядають кандидатуру засновника мережі клінік "Борис" Михайла Радуцького на пост міністра охорони здоров'я замість Уляни Супрун.

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Особи
Михайло Радуцький Олександр Квіташвілі Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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