Радуцький спрогнозував зростання хворих на COVID-19 після виборів і назвав підставу для локдауну

В Україні після місцевих виборів можливий сплеск захворюваності на коронавірус, однак він буде пов'язаний не із самим виборчим процесом.

Такою думкою в коментарі кореспонденту OBOZREVATEL поділився депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький. Він також назвав передумову для запровадження локдауну в країні.

"Вибори точно проходять безпечніше, ніж те, що було в Дніпрі, Харкові, Одесі. Є зростання захворюваності в усьому світі. І воно буде, але це не пов'язано з виборами. Я особисто на дільниці сварився з тими, хто без масок", – сказав нардеп.

За його словами, за прикладом інших міст, де сплеск після масових заходів почався на 6-7 день, буде видно, як на поширення захворювання вплинули вибори.

Радуцький заявив, що 80% заражених переносять COVID-19 у легкій формі і без ускладнень. Отже, введення жорсткого карантину, пояснив він, можливе через зростання кількості тяжкохворих, а не загалом кількості заражених.

Нардеп наголосив, що коли президент Володимир Зеленський говорив про цифри щодо жорсткого карантину, він мав на увазі саме тих, хто буде госпіталізований, а не просто захворіє.

"Ми приблизно розраховуємо, що якщо буде 15 тис. хворих і 20% із них будуть госпіталізуватися, то це підстава для локдауну. Група ризику – літні люди. Але нині вже немає різниці між молодими і літніми. У нас 52 тис. ліжок, будуть ще польові, але медиків не вистачить. Найстрашніше, коли лікарям доведеться вибирати, кого рятувати", – додав Радуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун в Україні можливий за 15 000 випадків коронавірусу на добу.

Глава МОЗ Максим Степанов також заявляв, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо щоденний приріст хворих на COVID-19 досягне 11-15 тисяч осіб.

Пізніше міністр охорони здоров'я назвав сценарії з COVID-19 в Україні й умови для повного локдауну.