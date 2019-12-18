Ще один корпоратив: у мережу злили передсвяткову переписку "слуги народу"

Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Верховної Ради в середу, 18 грудня, влаштував новорічний корпоратив в італійському ресторані Casa Nori в Києві.

Про це стало відомо з переписки народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького з його помічницею, яку опублікувала "Страна" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Михайле Борисовичу, може, нагадати в групі про корпоратив?" – написала співрозмовниця Радуцького, скинувши йому геолокацію. Відзначається, що початок свята було заплановано на 18:00.

Радуцький обговорював в Раді новорічний корпоратив

Ресторан Casa Nori розташований на Подолі і розрахований на 70 посадочних місць. З основних страв там подають чотири види пасти, кальмари і овочі в пивному клярі, свинину з соусом мустарда і хлібом фокаччею, і інші авторські страви. Середній чек на двох – 500-600 гривень.

Ресторан Casa Nori tomato.ua

Радуцький обговорював у Раді новорічний корпоратив

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Новорічна вечірка "Слуги народу" пройде 20 грудня в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – "CHI", який розташований на 3-му поверсі КВЦ "Парковий", де "слуги" збираються на з'їзди.

Раніше Корнієнко зізнався, що на новорічну вечірку планують витратити близько 1 мільйона гривень. За його словами, фінансувати всю "тусовку" збиралися спонсори партії. Цей факт викликав ажіотаж у мережі.

Незабаром "слуги" заявили про рішення заплатити за свято зі своїх кишень.

Також стало відомо, що на вечірку запросили президента Володимира Зеленського.

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