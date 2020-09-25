Раду зобов'язали створити ТСК щодо "вагнерівців"

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав рекомендацію про створення тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців".

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив перший заступник голови комітету Михайло Забродський. За його словами, висновок комітету був майже одностайним і безапеляційним: направити встановленим порядком питання створення ТСК на розгляд Верховної Ради.

"Варто зазначити, що це лише черговий крок регламентного процесу і подальший розгляд і включення цього питання до порядку денного буде, імовірно, найближчим часом обговорено на регламентному комітеті", – написав Забродський.

Він зазначив, що розгляд питання був жвавим і включав у себе як спроби відстоювання суто політичної позиції про відсутність необхідності в додатковому розслідуванні зазначених подій, так і обговорення "технічних" питань стосовно процедури роботи ТСК і механізму оприлюднення результатів з урахуванням обмежень на розповсюдження зазначеної інформації.

"Крім того, особливої пікантності розгляду додавало те, що серед можливих "фігурантів" розслідування потенційно мають опинитися не тільки представники двох провідних спецслужб, а й співробітники Офісу президента і Генеральної прокуратури", – написав нардеп.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик вкотре додав копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал стосовно можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Михайло Забродський / Faceboook

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