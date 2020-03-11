Раду закликали відзвітувати про готовність до дій в умовах карантину

Партія "Європейська солідарність" зажадала проведення позачергового засідання парламенту, де Кабмін має звітувати про готовність медичних закладів та місцевої влади до дій в умовах карантину для стримування розповсюдження коронавірусу.

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Марія Іонова в коментарі журналістам після засідання уряду, де було ухвалене рішення про запровадження карантину в Україні до 3 квітня.

"Ми вимагали, що було проведене позачергове засідання, де уряд розказав би про таку готовність – чи ми готові до цієї епідеміологічної ситуації", – розповіла депутатка.

"На позачерговому засіданні Верховної Ради України має розглядатися звіт уряду про те, як він готовий і які заходи вже здійснені і будуть здійснені щодо епідеміологічної ситуації, карантину. Що відбувається із захисним матеріалом? На яку кількість розраховано? Чи буде створена спеціальна лабораторія, згідно рекомендації ВООЗ, по титруванню, субтитруванню вірусів? В які терміни? Як у нас будуть забезпечені прикордонні пункти пропуску? Як будуть забезпечені КПВВ з тимчасово окупованими територіями? Як забезпечені області і які доручення надані місцевим органам влади? Чи в повній мірі забезпечені тестами всі області?" – пояснила Іонова.

Також, за її словами, уряд зможе на позачерговому засідання поінформувати депутатів про законодавчі зміни, які потрібно ухвалити. Іонова зазначила, що депутати пропонують провести таке позачергове засідання у найближчий понеділок 16 березня.

"Сьогодні ухвалено рішення про запровадження карантину, і що готові урядовці прийти і розказати про це на годині запитань до уряду. Але мені здається, що це буде запізно – це буде аж у п’ятницю. Ми вважаємо, що це необхідно зробити вже. Позачергову сесію зібрати в понеділок-вівторок", – додала вона.

Депутатка також зазначила, що наближаються великодні свята, а тому важливо бути впевненими у готовності прикордонних пунктів пропуску, КПВВ з тимчасово окупованими територіями.

"Важливо щоб всі ці пункти пропуску були забезпечені всім необхідним для того, щоб приймати, перевіряти наших громадян", – зауважила вона.

"Ми також не почули конкретну цифру щодо готовності інфраструктури інфекційних лікарень, зокрема кількість місць, кількість апаратів штучного дихання. Важливо, щоб про все це було проінформовано на позачерговому засідання Верховної Ради України. Важливе питання як будуть захищені наші Збройні сили в умовах карантину", – також підкреслила Іонова.

Вона висловила сподівання, що ініціативу "Європейської солідарності" підтримають інші фракції і зокрема фракція монобільшості, і позачергову сесію проведуть.

Пізніше співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що депутати добилися підтримки урядом проведення позачергового засідання Верховної Ради і відміни практики першого уряду Зеленського проводити засідання Кабінету міністрів у закритому режимі.

"Перемога. Нардепи від "Європейської солідарності" Марія Іонова, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз висловили обурення закритими засіданнями уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв вже наступного засідання відмовитися від практики закритих втаємничених засідань і повернутися до відкритих засідань Кабміну", – зазначила Геращенко.

"Також уряд підтримує ініціативу "Європейської солідарності" щодо позачергового засідання Верховної Ради для прийняття нагальних питань по профілактиці короновірусу. Завтра, на нараді в голови Верховної Ради будемо вимагати проведення цього засідання", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня, Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19

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