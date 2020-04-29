"Це піщане мародерство!" Раду закликали переглянути закон "Про внутрішній водний транспорт"

Проект закону "Про внутрішній водний транспорт", ухвалений Верховною Радою у першому читанні 25 квітня, порушує норми законів та Конституцію України, а також може призвезти до так званого "піщаного мародерства".

Про це повідомив президент Асоціації "Нерудні Надра України" Вадим Пєлих. За його словами, цей закон необхідний для функціонуванні галузі та розвитку країни в цілому, однак його стаття, у якій йдеться про "експлуатаційне днопоглиблення", порушує Конституцію та "норми здорового глузду".

Зокрема, відповідно до статті 15 законопроекту: "Шляхові роботи (експлуатаційне днопоглиблювання), що здійснюються на внутрішніх водних шляхах, не належать до спеціального водокористування і не потребують одержання дозволів на спеціальне водокористування, дозволів на проведення робіт на землях водного фонду та спеціальних дозволів на користування надрами. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, використовується суб’єктами господарювання для виконання таких робіт у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється суб’єктами господарювання".

"Тобто, в супереч норм Водного Кодексу, Кодексу про надра, статті 13 Конституції України, компанія має право фактично видобувати пісок та можливі інші корисні копалини з дна водойм. При цьому будь який облік корисних копалин не потрібен! Та цього також мало, законопроектом передбачено, що компанія звільняється від проведення оцінки впливу на довкілля! Такій собі джекпот в одному документі!", – зазначив Пєлих.

За його словами, нині так звані "дноочисні та днопоглиблювальні" роботи використовуються, як прикриття для крадіжки піску.

"Тому виникає законне питання – кому готують подарунок Міністерство інфраструктури, очолюване паном Владиславом Криклієм, профільний комітет Верховної Ради під керівництвом Юрія Кисіля, та інші народні депутати, ініціатори закону. Може виникнути думка що це проста некомпетентність та поспіх, але, знов таки, винесення закону "Про внутрішній водний транспорт" на позачергову сесію в умовах карантину говорить про намагання прийняти закон під шумок, користуючись складною ситуацією в країні", – зазначив він.

Крім того, Пєлих звернув увагу на те, що у законі існує багато інших норм, що унеможливлюють його ухвалення у такому вигляді.

Так, на проведеній 28 квітня конференції, яку ініціювала Асоціація "Річки України", представники бізнесу та державні установи жорстко розкритикували закон, та одноголосно заявили що він не тільки не допоможе розвитку річкової галузі, а й остаточно її вб’є.

Пєлих наголосив, що асоціація "Нерудні Надра України" вже звернулась до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Окрім того, направлені відповідні листи до профільних міністерств, антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби та інших структур.

"Але часу обмаль. Є велика небезпека що користуючись турборежимом та особистими інтересами лобісти нелегального видобутку встигнуть протягнути закон поки в країні карантин. Таке собі "піщане мародерство".

Тому закликаємо всіх народних депутатів, міністрів, керівників держпідприємств, бізнес та ЗМІ не дати зруйнувати видобуток піску та нанести вже непоправну шкоду екології річок. Треба якнайшвидше змінити антиконституційний Закон України "Про внутрішній водний транспорт", – зазначив Пєлих.

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