Радників голови Херсонської ОДА перевірять на детекторі брехні: що трапилося

Глава Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв ініціював перевірку всіх своїх штатних радників на детекторі брехні.

Це пов'язано із заявами, що нещодавно з'явилися у ЗМІ, про те, що деякі радники глави ОДА нібито займаються вимаганням, пояснив Гусєв на своїй сторінці у Facebook.

"Останні кілька днів почала активно з'являтися інформація про те, що окремі мої радники вимагають кошти (кажуть навіть про суму в $30 тис.) у перевізників і тиснуть на представників бізнесу, зокрема на одного з адвокатів.

Я ухвалив рішення про те, що всі штатні радники голови Херсонської обласної державної адміністрації повинні пройти детектор брехні, який організовує команда проекту LIFT", – написав він.

Ілюстрація. Детектор брехні Deskgram

Гусєв наголосив, що за результатами перевірки будуть ухвалені відповідні кадрові рішення.

"Якщо ж до вас звертаються від мого імені люди з корупційними намірами або бажанням незаконного збагачення – прошу одразу звертатися в правоохоронні органи", – підсумував глава Херсонської ОДА.

Нагадаємо, Юрій Гусєв вступив на цю посаду 13 липня за указом президента України Володимира Зеленського.

Юрій Гусєв facebook.com/yuriy.husyev

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський призначив новим главою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка. Новим головою Львівської ОДА став Маркіян Мальський.

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