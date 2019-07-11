Радник Зеленського запропонував перейменувати Росію: у Москві відповіли

Радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв запропонував перейменувати Росію у Московію.

Таке висловлювання прозвучало в ефірі YouTube-каналу Ukrlife.TV. "Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо... Повернемо росіянам різноманітність історичну", – зазначив він. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також Потураєв запропонував називати російську мову руською.

Микита Потураєв Скріншот із відео

"Ми взагалі її [мову] повинні перейменувати. Наприклад, сказати, що у нас [в Україні] російська мова, а там [у Росії] – руська", – запевнив радник президента.

Член Ради Федерації Франц Клінцевич пожалів Зеленського і назвав пропозицію Потураєва смішною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість спілкуватися і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть.

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