Радник Порошенка назвав вимоги Кремля змінити постанову про вибори провокацією

Недосяжні вимоги, які висуває російська сторона українській владі - це спосіб постійно тримати Зеленського "на гачку". Так прокоментував у Твіттері тиск Кремля щодо внесення змін у постанову про вибори радник п’ятого Президента, дипломат Костянтин Єлісєєв.

"Перегляд постанови - свідома провокація РФ. Москва розуміє: позитивного рішення не буде. Висуваючи недосяжні цілі, вона робить Україну заручником своєї доброї волі, утримує ініціативу, провокує суспільне невдоволення. Київ зробив помилку, погодившись на таку гру", - пише дипломат.

Єлісєєв вважає, що офіційний Київ має повернути на порядок денний "дорожню карту" Мінська і наполягати на пріоритеті "безпекового компоненту".

"Поради до зустрічі дипрадників Н4: наполягати на поверненні до принципу "спершу безпека", відновлення роботи над "дорожньою картою" імплементації Мінська і ідеї розгортання миротворців ООН, закриття кордону, виведення російських окупаційних військ. Потім - політичні питання. Інакше - провал!", - застерігає дипломат.

Він наголошує, що російська тактика на нормандській зустрічі очевидна - поставити дотримання режиму припинення вогню і звільнення заручників в залежність від виконання Україною політичних зобов’язань: вибори в ОРДЛО, дія закону про особливий статус на постійній основі, амністія. Єлісєєв застерігає - це пастка Москви, в яку потрапив Зеленський.

"Жодних ілюзій. РФ просуватиме принцип "спершу політика": вибори в ОРДЛО, закон про особливий статус, зміни в Конституцію, амністія", - констатує Єлісєєв.

Костянтин Єлісєєв також зауважив, що чартерні перельоти членів української делегації - це великі кошти з державного бюджету.

"Як дипрадник П‘ятого президента завжди літав на зустрічі Н4 рейсовими літаками. Прокидався о 4 ранку і в аеропорт, аби з пересадками вчасно добратися до Парижа чи Берліна. А нині - чартер, гарно живуть. Цікаво знати, скільки цей вояж обійшовся держбюджету", - пише Єлісєєв.

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