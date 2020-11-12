Радник Єрмака подав у відставку: всі на вихід, і я почну перший

Радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака Ігор Уманський подав у відставку.

На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що вже написав відповідну заяву.

Таке рішення він ухвалив після введення в Україні карантину вихідного дня, однак детально про причини пообіцяв розповісти після того, як його відставку приймуть.

"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Щодо причини відставки – все після прийняття рішенння за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже. ВідпочивайТЕ!" – написав Уманський.

Facebook Ігоря Уманського.

Нагадаємо, що Уманський став радником Єрмака в квітні після того, як він був звільнений з посади міністра фінансів. Його призначили главою Мінфіну 4 березня, а 30 березня звільнили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уманський сам подав у відставку з поста міністра фінансів.