Радник Єрмака підтвердив, що назвав виборців Зеленського "довбо*****и"

Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович підтвердив свій нецензурний відгук щодо виборців президента України Володимира Зеленського, який він зробив у березні 2020 року.

Це сталося під час ефіру на телеканалі "Україна 24". Журналіст Юрій Бутусов нагадав Арестовичу, що він назвав людей, які проголосували за Зеленського, "довбо*****и".

Відповідний пост нинішній радник глави ОП розмістив у соцмережі 31 березня 2020 року. У ньому йшлося про підсумки року за влади чинного глави держави.

Бутусов поцікавився в радника глави ОП, чи не змінилася в нього відтоді думка.

Арестович зазначив, що його особиста позиція не змінилася, а "довбо*****и" він вважає не тільки виборців Зеленського, але й деяких посадових осіб.

"Але як офіційна особа – ні, я не можу називати громадянина України будь-яким поганим словом, я всіх люблю і ціную незалежно від політичного забарвлення, політичної партії, їхніх поглядів", – сказав Арестович.

Він додав, що в студії перебувало кілька людей, які його "дуже люблять", проте він не може їх назвати тим самим нецензурним словом.

"Я вважаю, що це хороші люди, громадяни, військові експерти. Добре, що вони є в нашій країні", – сказав Арестович.

Нагадаємо, що 1 грудня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак призначив своїм позаштатним радником із питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки й оборони Олексія Арестовича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Арестович заявив, що телеканали, які пов'язують з українським політиком Віктором Медведчуком, "є професіоналами, а не нашими ворогами".