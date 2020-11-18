Радник Єрмака назвав чотири загрози, які занурять Україну "в Армагеддон"

На Україну насуваються чотири загрози – економічна, медична, соціальна та військова. Вони можуть призвести до небувалої в історії країни кризи.

Про це написав у Facebook колишній міністр фінансів, радник голови Офісу президента України Ігор Уманський. На його думку, до протистояння з погрозами українська влада не готова.

"Україна вперше за роки незалежності стоїть перед сукупністю загроз такого масштабу, що вони здатні занурити країну в політичний і економічний Армагеддон в найближчі кілька місяців", – написав Уманський.

Він зазначив, що зупинити зростання корупції в країні не вдалося, вона зростає в геометричній прогресії.

На думку радника глави ОП, бізнес буде змушений піти в тінь через примусове і тотальне запровадження РРО. Воно призведе до колапсу систему відносин "платник податків – податкова адміністрація".

Крім того, Уманський описав катастрофічну ситуацію з протистоянням коронавірусу. За його словами, кисню в лікарнях немає, апарати ШВЛ і КТ не придбано, коштів на зарплату медпрацівникам не вистачає, а "ковідний" фонд продовжує фінансувати ремонт доріг.

"Зараз при владі ще є час мінімізувати наслідки економічної кризи. Якщо цього не зробити, всі ці вершники Апокаліпсису (економічна, соціальна, медична, військова кризи) прийдуть в Україну і станеться параліч владних інститутів, бюджетна криза, стрибок курсу долара до 35 грн, мільйон безробітних і колапс держави", – написав Уманський.

Він запропонував кілька кроків щодо виходу зі складної ситуації.

На думку ексміністра фінансів, необхідно внести зміни до бюджета, щоб зменшити витрати, і підняти питання реструктуризації державного боргу.

Також, на його думку, з бюджету-2021 необхідно прибрати всі корупційні "хотілки", що допоможе вивільнити мільярдні ресурси.

За їхній рахунок потрібно провести заходи щодо захисту вітчизняного виробника, віддавши пріоритет витратам інвестиційного характеру

Також, на думку Уманського, необхідно допустити бізнес до кредитних ресурсів і зупинити розпродаж об'єктів державної власності, в першу чергу державних земель сільськогосподарського значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уманський заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні.

Це він зробив після того, як написав заяву про відставку з посади радника глави Офісу президента Андрія Єрмака. У той же час Єрмак її поки не підписав.