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20 березня • оновлено в 12:14
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Радник Авакова пояснив свій гучний пост про надзвичайний стан

1.9т
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Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко пояснив свій пост про необхідність введення в країні надзвичайного стану з жорсткими обмежувальними заходами.

На своїй сторінці у Faceboоk він зазначив, що це була винятково його особиста думка, яка не відображає позиції офіційних органів влади.

"Що ж вас обурило, моїх шановних та інших опонентів? Форма? Чи не сподобалося, що назвав текст прогнозом? Не сказав одразу, що це підступний план і маніфест з узурпації влади? Змусив вас самих розкривати змову? Але я чесно написав уже в першому реченні, що це – мій особистий прогноз. Це моє бачення і ймовірний перелік ефективних дій органів влади, місцевого самоврядування та соціальної поведінки громадян. Вам здалося, що це інсайдерський натяк на офіційну позицію якогось державного органу? Що ж, маєте право фантазувати", – написав Варченко.

Пандемія коронавірусу

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"Главком"

Він додав, що всі 25 елементів з раніше запропонованого ним списку були взяті з досвіду інших країн: Німеччини, Франції, Ізраїлю, Іспанії, Італії, США, Китаю.

"Світ говорить про соціальну мобілізацію, шукає ефективні заходи соціальної поведінки. Вам легше про диктатуру. Сподіваюся, що з таким же завзяттям ви зможете запропонувати свої соціальні рецепти подолання загрози коронавірусу. Між тим, кількість померлих в Італії вже перевищила кількість померлих в Китаї. Сьогодні втрачений час – вже не гроші. Сьогодні час – це життя. Бережіть один одного!" – звернувся до своїх критиків радник очільника МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня Варченко припустив, що надзвичайний стан через коронавірус в Україні можуть ввести вже у найближчі дні. Серед обмежувальних заходів він запропонував комендантську годину, штрафи за вихід з дому, заборону виводити дітей на вулицю і розраховуватися готівкою та інше.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Арсен Аваков Іван Варченко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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