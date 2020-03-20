Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко пояснив свій пост про необхідність введення в країні надзвичайного стану з жорсткими обмежувальними заходами.

На своїй сторінці у Faceboоk він зазначив, що це була винятково його особиста думка, яка не відображає позиції офіційних органів влади.

"Що ж вас обурило, моїх шановних та інших опонентів? Форма? Чи не сподобалося, що назвав текст прогнозом? Не сказав одразу, що це підступний план і маніфест з узурпації влади? Змусив вас самих розкривати змову? Але я чесно написав уже в першому реченні, що це – мій особистий прогноз. Це моє бачення і ймовірний перелік ефективних дій органів влади, місцевого самоврядування та соціальної поведінки громадян. Вам здалося, що це інсайдерський натяк на офіційну позицію якогось державного органу? Що ж, маєте право фантазувати", – написав Варченко.

Пандемія коронавірусу "Главком"

Він додав, що всі 25 елементів з раніше запропонованого ним списку були взяті з досвіду інших країн: Німеччини, Франції, Ізраїлю, Іспанії, Італії, США, Китаю.

"Світ говорить про соціальну мобілізацію, шукає ефективні заходи соціальної поведінки. Вам легше про диктатуру. Сподіваюся, що з таким же завзяттям ви зможете запропонувати свої соціальні рецепти подолання загрози коронавірусу. Між тим, кількість померлих в Італії вже перевищила кількість померлих в Китаї. Сьогодні втрачений час – вже не гроші. Сьогодні час – це життя. Бережіть один одного!" – звернувся до своїх критиків радник очільника МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня Варченко припустив, що надзвичайний стан через коронавірус в Україні можуть ввести вже у найближчі дні. Серед обмежувальних заходів він запропонував комендантську годину, штрафи за вихід з дому, заборону виводити дітей на вулицю і розраховуватися готівкою та інше.

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