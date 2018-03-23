Радикальна партія закликала ввести кримінальну відповідальність за контрабанду лісу

Цього тижня парламент ухвалив в першому читанні законопроект Радикальної партії, який запроваджує кримінальну відповідальність за контрабанду необробленого лісу.

Лідер партії Олег Ляшко запевняє - цей законопроект допоможе відновити тисячі робочих місць для наших громадян та зберегти зелені насадження України.

"Наша команда добивається відновлення деревообробної, меблевої промисловості в Україні, щоб за кордон не вивозили необроблений ліс - хочете нашого лісу - створюйте робочі місця тут. Ставте обладнання, переробляйте ліс, і давайте робочі місця. а ті хто порушує закон, ті хто контрабандою вивозить ліс - мінімум п'ять років тюрми за те, що позбавляє українців можливості дихати свіжим повітрям і бачити ліси. Торгівля сировиною будь-якою, чи зерном, чи лісом, чи землею - це приречення на бідність і постійне жебрацтво. Хочемо жити достойно - маємо торгувати не сировиною, а готовою дорогою продукцією", - говорить Олег Ляшко.

Як повідомляв "Обозреватель", Верховна Рада підтримала за основу проект закону №5495 про збереження українських лісів та попередження незаконного вивезення необроблених лісоматеріалів.

За відповідне рішення на засіданні у вівторок, 20 березня, проголосували 246 народних депутатів.