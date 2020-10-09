Радикал Ляшко оголосив, що його дружина Росіта йде в політику і зізнався, що "трохи боїться її"

Дружина лідера Радикальної партії Олега Ляшка Росіта Ляшко балотується на виборах до Київської обласної ради від його політичної сили.

Про рішення своєї другої половинки Олег Ляшко повідомив в Facebook. Він зазначив, що колись сам пропонував їй приєднатися до Радикальної партії.

"Колись запропонував їй самій долучитися до нашої політичної команди. Матір Божа, що я вислухав... А тепер сама захотіла. Згадує нашого улюбленого Черчілля, який казав про те, що якщо ти не займаєшся політикою – вона займається тобою", – написав радикал.

Також Ляшко зазначив, що дружина вирішила піти в політику не заради нього.

"Можливо, ви подумаєте, що вона це робить заради мене. Це просто ви її не знаєте. Це її вибір. І вона буде боротися, як левиця. Вдома я і сам її іноді трохи побоююся...", – зізнався політик.

На сайті Центральної виборчої комісії в списку Радикальної партії до Київської обласної ради Росита Ляшко значиться під першим номером.

Росита Ляшко – дружина лідера Радикальної партії Олега Ляшка, народилася в Дніпрі, за освітою – бібліограф суспільно-політичної літератури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко опублікував фото вагітної дружини Росіти. На знімку 50-річна жінка зображена під час прогулянки з собаками.