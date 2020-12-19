Раді запропонували звільнити Шкарлета через 2 дні після призначення

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України всього через два дні після призначення.

Як йдеться на сайті парламенту, авторами документа є народні депутати від фракцій "Голос" і "Європейська солідарність".

Проєкт постанови №4525 одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву. Однак його текст поки не оприлюднено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами затвердила кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

Нардепка від фракції "Голос" Інна Совсун заявила, що за Шкарлета проголосували деякі нардепи від ОПЗЖ, яких фізично не було в сесійній залі парламенту. Наприклад, жодна людина не бачила в залі Григорія Суркіса, а його картка проголосувала "за".

Зі свого боку спікер Ради Дмитро Разумков пообіцяв розібратися з імовірним кнопкодавством.

18 грудня після наради представників усіх фракцій Разумков розповів, що парламент збирається посилити відповідальність за неперсональне голосування.